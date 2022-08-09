«Выплаты назначены»: в ПФР вскрылась ошибка, которая оставила россиян без денег

09.08.2022 | 09:09

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована масштабная проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ПФР, причиной подобных действия со стороны прокуратуры стали неправомерные решения об отказе в социальных выплатах на детей.

«Во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова организовано рассмотрение обращений жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет», - сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что части граждан РФ, которые рассчитывали на поддержку со стороны государства, было отказано в назначении выплаты из-за дохода, превышающего краевой прожиточный минимум на душу населения.

«Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», - отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Региональному отделению ПФР внесено представление, ранее принятые решения пересмотрены, а семьям назначены выплаты. Сотрудниками прокуратуры было выявлено 1 048 неправомерных решений.