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Пенсионеры могут увеличить пенсию на 5 000 рублей по одному документу

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Российские пенсионеры могут увеличить свою ежемесячную пенсию. Пожилые люди получат прибавку в определенном случае, рассказал изданию PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, заявление в Пенсионный фонд России можно подать уже в августе, тогда пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные деньги в сентябре.

Власов отметил, что на увеличение пенсии сможет рассчитывать даже работающий гражданин пожилого возраста.

«За каждого иждивенца ПФР доплачивает пенсионерам сейчас по 2 400 рублей. Если детей двое, прибавка составит уже почти пять тысяч рублей. А максимум можно получить доплату за троих детей», - цитирует Власова издание PRIMPRESS.

В пресс-службе ПФР уточнили, что для детей младше 18 лет никаких подтверждающих документов не требуется. Главное, чтобы они жили вместе с пенсионером.

«Дети старше 18 лет признаются состоящими на иждивении родителя, если находятся на его полном содержании или получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Для получения доплаты за иждивенцев в обоих случаях пенсионеру необходимо подать в ПФР заявление о перерасчёте пенсии. На детей старше 18 лет - представить документы, подтверждающие иждивение, а также факт обучения», – сообщили в ПФР.

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Источник — primpress.ru
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