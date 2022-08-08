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В стране и мире

Подсчитано число создаваемых в России добровольческих отрядов для СВО

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В России создано свыше 40 добровольческих отрядов для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Их формирование идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сведения об отрядах публикуются в СМИ и социальных сетях органов власти, при этом они получают специальные названия, указывающие на их территориальную принадлежность. Обычно в эти подразделения входят жители именно того субъекта, где они формируются, они вместе проходят обучение и боевое слаживание, затем вместе отправляются на СВО.

Так, например, в Якутии добровольческий отряд называется «Боотур». О его предстоящей отправке на спецоперацию сообщил глава республики Айсен Николаев. По словам командира «Боотура» Александра Колосова, в его состав входят водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики.

Отмечается, что при зачислении в чувашский батальон связи «Атал», попасть в который могут лишь жители республики, плюсом считается знание чувашского языка. Для подписания контракта опыт военной службы не требуется, однако необходимо образование связиста или водительские права категории B, C, D, E.

В свою очередь, в Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» и танковый батальон «Молот». Еще один танковый батальон имени Кузьмы Минина создается в Нижегородской области. Амурская область, как уточняли в середине июля СМИ, собирает мотострелковый батальон «Амурский», который, по предварительным данным, будет состоять из 400-500 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что к участию в специальной военной операции привлекается лишь часть Вооруженных сил (ВС) России. В ведомстве добавили, что количество участвующих в спецоперации сил является достаточным для выполнения задач, и сообщения иностранных СМИ о якобы проводимой мобилизации не являются достоверными.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Сколько платят?

Гость||

Батальон "Буртас"?

Гость||

Скачи уже, ненаёмный болтень

Гость||

Но на самом деле такой принцип формирования добровольческих подразделений совершенно не верный. Нужны отряды «Госдума» (Володин хорошо будет смотреться на танке), «СовФед» под командованием Валентины Матвинеко, «Боевые пропагандисты» пойдут сразу на передовую, «Дети элиты» (возглавит боевитый Роман Ротенберг), «Почетный губернаторский», «Парни из АП». Как вы думаете, насколько быстро закончится «спецоперация» в таком случае?

Гость||

А если бы не платили такие огромные зарплаты по контракту, интересно, сколько желающих было бы? Хотя, возможно, не все решают деньги. Кто-то по велению души пошел бы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

плюсом считается знание чувашского языка. Для подписания контракта опыт военной службы не требуется
Страньше и страньше публикации. Почему знание чувашского языка - это плюс, и почему не требуется опыт военной службы? Что они там делать должны, преподавать чувашский язык?

Гость||

Озвучьте заработную плату по контракту и должностные обязанности. Надеюсь, это не секретная информация, раз так широко рекламируется подобный вид работы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.08.2022 13:23|

Гость писал(a):

Страньше и страньше публикации. Почему знание чувашского языка - это плюс,

(НЕ БЛАГОДАРИ):

Не благодарю. А откуда у Вас такая информация?

Гость||

Гость писал(a):

то-то по велению души пошел бы
Тогда уж по велению пропаганды, окончательно засравшей мозги людям.

Гость||

Почему бы нашим чинкам не показать пример, не отправить туда своих сынков, только для пущей важности за свои деньги, а не а государственные? Вот это была бы показательная акция, а то Якутия, ну про Туву уже наслышаны, и прочие малочисленные народности...

Имя: Гость
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