Подсчитано число создаваемых в России добровольческих отрядов для СВО

08.08.2022 | 12:38

В России создано свыше 40 добровольческих отрядов для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Их формирование идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сведения об отрядах публикуются в СМИ и социальных сетях органов власти, при этом они получают специальные названия, указывающие на их территориальную принадлежность. Обычно в эти подразделения входят жители именно того субъекта, где они формируются, они вместе проходят обучение и боевое слаживание, затем вместе отправляются на СВО.

Так, например, в Якутии добровольческий отряд называется «Боотур». О его предстоящей отправке на спецоперацию сообщил глава республики Айсен Николаев. По словам командира «Боотура» Александра Колосова, в его состав входят водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики.

Отмечается, что при зачислении в чувашский батальон связи «Атал», попасть в который могут лишь жители республики, плюсом считается знание чувашского языка. Для подписания контракта опыт военной службы не требуется, однако необходимо образование связиста или водительские права категории B, C, D, E.

В свою очередь, в Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» и танковый батальон «Молот». Еще один танковый батальон имени Кузьмы Минина создается в Нижегородской области. Амурская область, как уточняли в середине июля СМИ, собирает мотострелковый батальон «Амурский», который, по предварительным данным, будет состоять из 400-500 человек.

Ранее Минобороны сообщило, что к участию в специальной военной операции привлекается лишь часть Вооруженных сил (ВС) России. В ведомстве добавили, что количество участвующих в спецоперации сил является достаточным для выполнения задач, и сообщения иностранных СМИ о якобы проводимой мобилизации не являются достоверными.