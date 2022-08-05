Политолог объяснил дистанционным электронным голосованием рост явки на выборах

05.08.2022 | 12:28

Руководитель Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, почему благодаря дистанционному электронному голосованию нарастило явку на выборах. По его словам, проголосовали даже те, кто ранее не участвовал.

«Мы можем со всей уверенностью говорить, что количество голосовавших возросло, и это можно подтвердить цифрами. В частности, если мы посмотрим на данные в госдуме выборов в 2016 году, явка на выборы составила 35 процентов. А 2021 году — 50,3 процента. 15 процентов — это очень существенно. Почему так прошло. Во-первых, речь идет о том, что расширилась возможность участия. Кто-то смог проголосовать удаленно, кто-то смог поехать отдыхать, но при этом проголосовать. Цифровизация идет по жизни, не останавливается», — отметил он.

Данилин также подчеркнул, что через компьютер или телефон проголосовало до 40 процентов избирателей. Также политолог развеял мнение о том, что в дистанционном электронном голосовании участвовали, в основном, бюджетники. Он напомнил, что сотрудников бюджетных организаций в Москве — около 500-600 тысяч. Но в ДЭГ проголосовало два миллиона.

Ранее политолог Дмитрий Орлов отметил, что новые правила не требуют предварительной регистрации для участия в ДЭГ. Возможности для такого упрощения процедуры появились благодаря электронному списку, в котором учтены все избиратели столицы вне зависимости от способа голосования. При этом после получения бюллетеня (все равно, электронного или бумажного) в электронном списке сразу же будет появляться соответствующая отметка, а остальные способы голосования — блокироваться.