В стране и мире

Политолог объяснил дистанционным электронным голосованием рост явки на выборах

Печать
Telegram

Руководитель Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, почему благодаря дистанционному электронному голосованию нарастило явку на выборах. По его словам, проголосовали даже те, кто ранее не участвовал.

«Мы можем со всей уверенностью говорить, что количество голосовавших возросло, и это можно подтвердить цифрами. В частности, если мы посмотрим на данные в госдуме выборов в 2016 году, явка на выборы составила 35 процентов. А 2021 году — 50,3 процента. 15 процентов — это очень существенно. Почему так прошло. Во-первых, речь идет о том, что расширилась возможность участия. Кто-то смог проголосовать удаленно, кто-то смог поехать отдыхать, но при этом проголосовать. Цифровизация идет по жизни, не останавливается», — отметил он.

Данилин также подчеркнул, что через компьютер или телефон проголосовало до 40 процентов избирателей. Также политолог развеял мнение о том, что в дистанционном электронном голосовании участвовали, в основном, бюджетники. Он напомнил, что сотрудников бюджетных организаций в Москве — около 500-600 тысяч. Но в ДЭГ проголосовало два миллиона.

Ранее политолог Дмитрий Орлов отметил, что новые правила не требуют предварительной регистрации для участия в ДЭГ. Возможности для такого упрощения процедуры появились благодаря электронному списку, в котором учтены все избиратели столицы вне зависимости от способа голосования. При этом после получения бюллетеня (все равно, электронного или бумажного) в электронном списке сразу же будет появляться соответствующая отметка, а остальные способы голосования — блокироваться.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте