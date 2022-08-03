С 5 сентября во всех школах: родители недоумевают из-за инициативы Минобора

03.08.2022 | 12:59

Старт нового учебного года в России будет сопровождаться рядом изменений в программе отечественного образования.

По словам экспертов и чиновников, перемены необходимы не только из-за отказа от Болонской системы образования. Нововведения требуются в связи с процессами, которые происходят вокруг нашей страны.

В российских школах с сентября 2022 года изменится формат классного часа. Теперь детям будут рассказывать о ценностях российского общества, закреплённых в стратегии национальной безопасности.

Занятия будут проходить с 5 сентября во всех школах страны, сообщает ТАСС. В августе министерство просвещения организует ряд конференций с педагогическим составом - классными руководителями, чтобы подготовить их к новым занятиям.

По задумке авторов инициативы, классные часы будут называться «Разговоры о важном» и войдут в программу воспитания школьников.

По словам заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова, никаких дополнительных затрат для проведения занятий не потребуется. Учебники для проведения подобного классного часа не предусмотрены.

Чиновник отметил, что занятия будут проводиться один раз в неделю. Предположительно, первым уроком в понедельник, сразу же после поднятия государственного флага и исполнения гимна. Учителя будут обсуждать со школьниками вопросы актуальной информационной повестки.

В родительских чатах активно обсуждается новый классный час. Взрослые недоумевают, о чем можно будет разговаривать, например, с учениками начальных классов. Некоторые родители считают, что они самостоятельно могут объяснить своим детям, что сейчас происходит вокруг нашей страны.