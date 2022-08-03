В стране и мире

С 5 сентября во всех школах: родители недоумевают из-за инициативы Минобора

Печать
Telegram

Старт нового учебного года в России будет сопровождаться рядом изменений в программе отечественного образования.

По словам экспертов и чиновников, перемены необходимы не только из-за отказа от Болонской системы образования. Нововведения требуются в связи с процессами, которые происходят вокруг нашей страны.

В российских школах с сентября 2022 года изменится формат классного часа. Теперь детям будут рассказывать о ценностях российского общества, закреплённых в стратегии национальной безопасности.

Занятия будут проходить с 5 сентября во всех школах страны, сообщает ТАСС. В августе министерство просвещения организует ряд конференций с педагогическим составом - классными руководителями, чтобы подготовить их к новым занятиям.

По задумке авторов инициативы, классные часы будут называться «Разговоры о важном» и войдут в программу воспитания школьников.

По словам заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова, никаких дополнительных затрат для проведения занятий не потребуется. Учебники для проведения подобного классного часа не предусмотрены.

Чиновник отметил, что занятия будут проводиться один раз в неделю. Предположительно, первым уроком в понедельник, сразу же после поднятия государственного флага и исполнения гимна. Учителя будут обсуждать со школьниками вопросы актуальной информационной повестки.

В родительских чатах активно обсуждается новый классный час. Взрослые недоумевают, о чем можно будет разговаривать, например, с учениками начальных классов. Некоторые родители считают, что они самостоятельно могут объяснить своим детям, что сейчас происходит вокруг нашей страны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь детям будут рассказывать о ценностях российского общества, закреплённых в стратегии национальной безопасности.
И кто ж это определяет эти ценности, что их решили детям втулять.

Гость||

Промывка мозгов детям по другому никак?

Гость||

бедные дети

Гость||

По другому величие россии не докажеш

Гость||

Гость писал(a):

И кто ж это определяет эти ценности
А ты не догадываешься?

Гость||

Адекватным родителям нужно будет точно узнавать у детей, что им такое, какие ценности будут пытаться импортировать в мозг.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте