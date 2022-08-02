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На госуслугах попросили не заполнять заявление на выплату в 10 000 рублей на школьников

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В последние недели миллионы граждан России живут надеждой, что в августе 2022 года Пенсионный фонд РФ выплатит по 10 000 рублей на школьников в возрасте 6 до 18 лет.

В прошлом году дополнительные деньги на детей родители получили по инициативе главы государства Владимира Путина. По мнению президента, эти средства должны были помочь семьям собрать ребят к школе.

Специалисты госуслуг отмечают, что во второй половине лета в сети появилось множество противоречивой информации. Ожиданиями граждан могут воспользоваться и мошенники.

Подписчикам госуслуг в Telegram рассказали, что сообщения о назначении единовременной выплаты к школе - это фейк.

«Не переходите по ссылкам, где предлагают заполнить заявление. Не предавайте свои реквизиты для зачисления денег. Мошенники могут имитировать дизайн госуслуг и использовать его для доступа к вашим деньгам и личным данным», - указали специалисты ведомства в официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Сотрудники госуслуг напомнили, что в 2022 году родители могут получить выплату на детей от 8 до 17 лет. Она назначается в том числе и полным семьям. Ее размер в зависимости от дохода семьи в среднем составляет от 6 600 до 13 200 рублей.

На детей до исполнения 8 лет назначается выплата в таком же размере и по тем же правилам. Если семья с первоклассником и подростком нуждается в поддержке, она сможет получить в августе около 30 000 рублей на двоих детей, отметили специалисты.

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