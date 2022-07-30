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В российских школах введут классный час с «разговорами о важном»

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С 5 сентября 2022 года в школах планируется ввести новый формат классных часов — они будут посвящены ценностям российского общества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

По его словам, классные часы под названием «Разговоры о важном» будут проводится в разных форматах в зависимости от возраста учеников. Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, викторины или обсуждение темы с экспертом.

Новиков отметил, что система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну. В августе Министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве занялись проработкой вопроса о включении в образовательные программы младших классов курсов исторического просвещения. Так, планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

О коррупции в высших эшелонах власти?

Гость||

Это очень важно со школьниками говорить о коррупции!

Гость||

Побольше рассказывать о социальной несправедливости ! О причинах высокой смертности и низкой рождаемости в нашей стране! Школьникам надо рассказывать о росте цен и количестве нищих в нашей стране. И почему у бабушек и дедушек такие маленькие пенсии! Всю Всю правду надо говорить! Только это поможет воспитать социально-ответственных честных и справедливых граждан!

Гость||

О май гад! Какая же глупость!

Гость||

Было уже. И православие, самодержавие, народность и кодекс строителя коммунизма. Где теперь РИ и СССР? История учит только тому, что ничему не учит

Гость||

Гость писал(a):

Было уже. И православие, самодержавие, народность и кодекс строителя коммунизма. Где теперь РИ и СССР? История учит только тому, что ничему не учит
Это точно.

Имя: Гость
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