«На десятки процентов»: эксперт рассказал о росте тарифов на ЖКУ

27.07.2022 | 10:32

В ближайшем будущем в России могут серьезно вырасти коммунальные платежи.

Как сообщает «Коммерсант», в Минстрое РФ предложили включить в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры».

В это понятие входит создание и обслуживание программ, сайтов и «технических средств», установка и обслуживание «умных приборов учета». По оценкам экспертов, это приведет к серьезному росту тарифов на ЖКУ.

«Рост стоимости услуг, если «умные» счетчики заложат в тариф, может быть весьма существенным. Система дорогая и состоит из счетчика со встроенным NB-Fi радиомодулем, антенны и программной оболочки с базой данных. Средняя цена — около 1500-2000 рублей, плюс установка. Дом в 100 квартир имеет минимум 200 счетчиков холодной и горячей воды. Это 400 тысяч рублей только за оборудование без установки и эксплуатации», - заявил в интервью «Газете.Ru» член экспертного совета Павел Кузнецов.

По его словам, если эти расходы перенести на жителей, рост платы будет колоссальный - на десятки процентов и сильно выше инфляции.

Специалисты Минстроя тоже предполагают увеличение тарифов. В проекте постановления указано, что идея может вызвать рост платежа за коммунальные услуги выше инфляции.

Напомним, согласно текущим прогнозам ЦБ, годовая инфляция в 2022 году в России будет колебаться в пределах 12-15 процентов. При этом коммунальные платежи в последние годы росли не более чем на 6 процентов в год.