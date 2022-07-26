«В связи с высокой инфляцией»: россиян обнадежили с выплатой к школе

26.07.2022 | 10:09

Родители российских школьников ожидают повторения прошлогодней выплаты в размере 10 000 рублей к учебному году.

Ее инициатором стал глава государства Владимир Путин. По мнению президента, дополнительные средства должны помочь семьям с детьми собрать ребят к школе.

На финансовую помощь от Пенсионного фонда РФ в 2021 году могли рассчитывать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, молодые инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

На сайте Change.org появилась петиция «повторить в 2022 году выплаты по 10000 рублей на детей к школе». В настоящий момент она собрала более 69 000 подписей.

«В связи с высокой инфляцией в России в 2022 году выросли цены на товары повседневного спроса. Из-за введения зарубежных санкций закрылось много предприятий и люди остались без работы. Родителям все сложнее и сложнее подготовить детей к школе. В 2021 году по поручению президента родители детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) получили единовременные выплаты на подготовку к школе, которые оказались очень хорошим подспорьем для российских семей. От имени всех родителей школьников благодарим за поддержку и просим повторить единовременные выплаты в размере 10000 рублей на детей к школе в 2022 году», - указали авторы петиции.

По мнению экспертов, вероятность того, что родители снова получат деньги, достаточно высока. Экономист Андрей Лобода заявил, что для совершения выплат государству потребуется около 25 миллиардов рублей. По мнению специалистов, решение о новой выплате школьникам могут принять уже в ближайшее время, сообщает издание PRIMPRESS.

При этом в Пенсионном фонде РФ дали подробную информацию о выплатах в 2022 году.