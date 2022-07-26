Часть курортного сбора в России отправят на вывоз мусора

26.07.2022 | 15:50

Правительство поручило Российскому экологическому оператору (РЭО) проработать вопрос, чтобы часть курортного сбора отправлять компаниям на возмещение затрат по вывозу мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

РЭО должен будет проработать вопрос вместе с Ростуризмом. Часть сбора захотели отдавать региональным операторам и другим лицам по всей стране, которые владеют объектами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ведомства обязали доложить правительству о результатах до 1 августа 2022 года.

Перед началом туристического сезона оператор попросил путешественников своевременно вывозить мусор и установить дополнительные баки, чтобы не допустить проблем с утилизацией отходов.

В июне 2022 года РЭО решил вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Ведомство собирается выкупить облигационный заем компании «Эколайн-Вторпласт», которая занимается строительством предприятия в подмосковном Егорьевске.