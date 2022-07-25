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В стране и мире

В Госдуме анонсировали новую выплату в 10 000 рублей в месяц

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Депутаты Государственной думы РФ разработали предложение, которое позволит миллионам россиян получать в среднем до 10 000 рублей в месяц.

Парламентарии предлагают ввести новый налоговый вычет за расходы на аренду жилья. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

«Сегодня в стране жильё арендуют около 5,7 миллиона семей, и каждая десятая семья регулярно отдает за это существенную часть своего дохода. Чтобы снять квартиру, людям приходится сильно экономить, в том числе на продуктах, лечении и отдыхе», - написал в своем Telegram-канале депутат Сергей Миронов.

Инициаторы законопроекта обратили внимание, что в 2021 году специалистами Минстроя России было подготовлено аналогичное предложение по развитию рынка арендного жилья, в рамках которого планировалось предоставить гражданам социальные налоговые вычеты.

«Съемщикам нужно будет предоставить в налоговую инспекцию всего два документа: договор найма и документы, подтверждающие расходы на аренду. Ну и паспорт, конечно. Максимальный размер налогового вычета будет составлять 120 тысяч рублей в год», - рассказал Миронов.

Инициатива парламентариев уже нашла поддержку. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко назвал предложение правильным направлением поддержки населения.

«Если инициатива будет принята, то она будет способствовать выводу из тени арендодателей и нанимателей. Я считаю, что должны быть более серьезные меры поддержки в отношении тех людей, которые не могут приобрести жилье по ипотеке. Для них сложным является и съем жилья, для которого не хватает доходов», – сообщил Рыбальченко.

По мнению члена Общественной палаты, такой вычет сможет помочь людям среднего класса в съеме жилья.

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