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В ПФР дали информацию о выплате в 10 000 рублей к школе в 2022 году

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Во второй половине лета в сети стала появляться информация, что к новому учебному году родители российских школьников снова смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей на детей.

На форумах и в чатах мессенджеров мамы и папы делились друг с другом информацией, что помощь от государства можно будет получить уже в августе 2022 года.

Напомним, что выплаты к школе россиянам начали выдавать в 2021 году. Произошло это в конце лета. По 10 000 рублей от Пенсионного фонда РФ смогли получить родители детей от 6 до 18 лет.

Инициатором выплат стал президент России Владимир Путин. По его мнению, дополнительные средства должны были помочь семьям с детьми собрать ребят к школе.

Такую же финансовую помощь получили молодые инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

В Пенсионном фонде РФ прокомментировали появившуюся в сети информацию. Специалисты объяснили, что в 2022 году рассчитывать на подобную поддержку не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - сообщили в пресс-службе ПФР.

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