В России выявили максимальное с 1 мая число случаев коронавируса

21.07.2022 | 11:55

В России за последние сутки выявили 6391 случай заражения коронавирусом — это максимальный показатель с 1 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 511 120. Об этом в четверг, 21 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 5685.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве, (1763), в Московской области (637) и Петербурге (604). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), Карачаево-Черкессии и Сахалинской области (по 3 случая), а также в Магаданской области (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1195. За этот же период 4529 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 924 372.

За сутки умерли 42 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 039 человек.