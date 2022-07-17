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В стране и мире

Путин подписал закон о раскрытии данных о прописке граждан без их согласия

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будут бесплатно раскрывать собственникам данные о прописанных в жилье гражданах вне зависимости от их согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. На данный момент получить бесплатный доступ к подобной информации можно только при согласии жильцов. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства такая услуга не доступна. Согласно нововведению, владелец сможет получать сведения о всех жильцах.

Данные будут включать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. В случае иностранцев - включат данные о гражданстве, дате и сроке регистрации по месту жительства, постановке на учет по месту пребывания.

В апреле 2022 года проект этого закона одобрил экспертный совет партии «Единая Россия». Тогда эксперты отметили, что такие данные нужны для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты, при продаже, сдаче жилья или для получения недвижимости в наследство.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

И для чего это понадобилось, в чём фишка?

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