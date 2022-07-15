В стране и мире

Россиянам назвали город с самой дешевой шаурмой в стране

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Омск оказался городом-миллионником, в котором продают самую дешевую шаурму в России - ее стоимость в среднем не превышает 189 рублей. Об этом рассказали «Известиям» аналитики 2ГИС.

По данным специалистов, городом с самой дорогой шаурмой стала Москва - там ее средняя цена составляет около 298 рублей. Немного дешевле можно взять ее в Санкт-Петербурге - за 269 рублей.

На третьем месте по стоимости блюда оказались такие города страны, как Краснодар и Ростов-на-Дону. Там приобрести шаурму можно в среднем за 250 рублей. В рейтинге аналитиков 2ГИС также приводятся Челябинск (200 рублей за шаурму), Екатеринбург и Волгоград (по 199 рублей), а также Уфа (190 рублей).

Ранее диетолог Кристина Плотникова и специалист клиники «Боткинский» Александра Лысенкова рассказали о пользе шаурмы. В беседе с «Лентой.ру» они сообщили, что в таком блюде есть лишь один вредный ингредиент - это соус из смеси майонеза и кетчупа.

В сентябре прошлого года стало известно, что шаурма в России подорожала в среднем на 8 процентов - до 166 рублей. При этом цены разнятся в зависимости от региона. К такому выводу пришли аналитики компании «Эвотор», проанализировав чеки малого и среднего бизнеса.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Для чего эта информация?

Гость||

А там кошки с собаками остались?

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Комментарий:

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