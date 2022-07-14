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Россиянина арестовали на семь суток за фото у Вечного огня

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В Волгограде мужчину арестовали на семь суток, так как тот сделал фотографию в «непристойной позе» у Вечного огня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области в Telegram.

Житель Волгограда решил сделать фотографию на территории Мамаева кургана в Зале воинской славы — он снял с себя обувь и сел у подножия Вечного огня.

Во время судебного заседания россиянин признал вину и раскаялся. Суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста.

Ранее в Астрахани компания подростков сфотографировалась на фоне мемориала «Вечный огонь славы», отдавая нацистское приветствие. Снимок был сделан в месте, где захоронены останки 25 советских воинов, погибших в боях на подступах к Астрахани в феврале 1943 года.

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Источник — lenta.ru
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В Украину их вину искупать!

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