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«Люди готовы платить больше»: в Госдуме хотят повысить ставку НДФЛ

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В Государственной думе РФ планируется рассмотреть законопроект, который предусматривает повышение ставки НДФЛ.

По мнению депутатов, прогрессивная шкала подоходного налога на практике доказала свою эффективность.

«Напомню, что месяц назад депутаты нашей партии внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение ставки НДФЛ до 18 процентов на доходы свыше 50 миллионов рублей в год и отмену налога для малоимущих», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что президент страны принял верное решение, когда согласился с инициативой о введении прогрессивной шкалы. Сейчас граждане РФ с доходами свыше 5 миллионов рублей платят налог 15 процентов.

«Долгие годы, когда мы предлагали прогрессию, нам говорили: ребята, этого никогда не получится, мы не сможем администрировать, все уйдут в «тень». Но мы видим, что повышенная ставка стала работать. И вместо запланированных 60 миллиардов рублей за год получили дополнительно в федеральный бюджет 82,5 миллиарда», - указал Миронов.

По его словам, законопроект о расширении прогрессии занесен в список приоритетных инициатив на осеннюю сессию Государственной думы РФ.

«Практика показывает, что все работает и люди готовы платить больше», - написал Миронов.

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Гость||

те кто получает меньше 30 вообще не должны платить налоги

Гость||

Теперь, кто получает меньше 45 тыр вообще ничего гос-ву не должны.

Гость||

Миронов знатный популист - только его "волшебные" задумки остаются только в мечтах несчастных россиян!

Имя: Гость
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