В России сняли все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

01.07.2022 | 09:16

Роспотребнадзор с 1 июля снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

«Практически все подтвержденные случаи заболевания (93 процента) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заверили, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений.