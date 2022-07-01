В России сняли все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

Роспотребнадзор с 1 июля снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.
«Практически все подтвержденные случаи заболевания (93 процента) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — указали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заверили, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀