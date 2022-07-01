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В 2022 году может стартовать пилотный проект «миллион за ребенка»

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Российские власти пытаются исправить демографическую ситуацию в стране.

В ближайшее время в РФ может быть запущен пилотный проект. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в Приморье могут начать выплачивать 1 миллион рублей за третьего ребенка.

«Правительство поддержало нашу идею, и мы готовимся к ее запуску до конца этого года», - рассказал Чекунков в интервью «Российской газете».

Глава Минвостокразвития отметил, что в Приморском крае проживает более 20 процентов населения Дальневосточного федерального округа и при этом там один из самых низких коэффициентов рождаемости - всего 1,5 - при средней рождаемости по стране 1,7.

«Думаю, что мы это выправим», - заявил Чекунков.

Инициатива введения подобных выплат принадлежит президенту России Владимиру Путина. В ноябре 2021 года глава государства предложил выплачивать жителям Дальнего Востока один миллион рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей, эту сумму можно будет потратить на жилье.

Напомним, с 1 февраля 2022 года был проиндексирован размер материнского капитала. На первого ребенка он составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.

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Источник — rg.ru
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Гость||

наплодят вам электорату алкашки, цыганки, наркоманки и нищета!!! имм эти деньги НУЖНЫ!

Гость||

16.36 Так им такие и нужны, ими управлять легко, в рабы и такие пойдут.

Имя: Гость
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