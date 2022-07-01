Суд приговорил к пожизненному сроку убивших девочку в Костроме педофилов

01.07.2022 | 17:14

Суд в Костроме вынес приговор двоим педофилам — за убийство и изнасилование девочки мужчины получили пожизненный срок. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Костромского областного суда.

По данным пресс-службы, помимо пожизненного срока суд постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка. Ранее сообщалось, что преступление было совершено в январе в Костроме — двое мужчин похитили девочку, когда она играла около городского Дома культуры, где работала ее мать. Мужчины просто взяли ее на руки и унесли. Сначала они изнасиловали жертву в местном общежитии, а после нанесли ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Преступники спрятали тело в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

В ходе расследования преступления председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме. Следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших преступление.

В процессе судебного разбирательства прокуратура запросила пожизненный срок для фигурантов. Выяснились данные об убийцах: 45-летний и 24-летний россияне ранее уже были судимы, один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.