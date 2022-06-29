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«Единый платеж 28 числа»: с 1 января в России меняются налоговые правила

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С 1 января 2023 года в России будет введен единый налоговый счет.

По мнению инициаторов изменения налогового законодательства, нововведение позволит существенно упростить жизнь налогоплательщиков.

«Вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов, принятый закон вводит институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и своего ИНН», - сообщает пресс-служба Государственной думы.

В ведомстве отметили, что налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, предоставляемой плательщиком в некоторых случаях.

«Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести единый налоговый счет. Им смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эксперты считают, что принятие закона позволит исключить наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности.

Согласно тексту проекта закона, для уплаты налогов будет введен конкретный день - это 28-е число каждого месяца.

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Гость||

Нет платежки - «идидобрый человек ничего ты нам не перечислял - вот тебе судебный приказ пенни и всё прочее»

Ни концов ни краев не найдёшь

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