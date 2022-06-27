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В стране и мире

Пенсионеров на 10 лет оставили без индексации и обрекли на бедность

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На минувшей неделе специалисты Министерства труда и социального развития РФ представили проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года.

Согласно тексту документа, в 2023 году пенсии должны вырасти на 6,8 процента, в 2024-м – на 6,1 процента, а в 2025-м сразу два раза - на 4,6 и 3 процента.

В Государственной думе РФ подобное предложение Минтруда вызвало недоумение. В нижней палате парламента отметили, что только в 2022 году, по макропрогнозу Министерства экономики, инфляция составит 17,5 процента.

«Исследования по товарным чекам показывают, что с начала года цены на продукты, лекарства, товары первой необходимости уже выросли на 20–25 процентов. Внеплановая индексация с 1 июня на 10 процентов не покрывает этот рост. А планы правительства закрепляют ситуацию, когда наши пенсионеры недополучают и пополняют армию бедных», - написал в своем Telegram-канале депутат Сергей Миронов.

Парламентарий призвал провести в 2022 году еще одну внеочередную индексацию, а в следующем повысить пенсии по фактическому росту потребительских цен.

Сергей Миронов отметил, что проект Минтруда не предполагает индексации работающим пенсионерам и в следующие три года.

«Таким образом работающих пенсионеров оставляют без индексации на десятилетие: с 2016 до 2026 года. Хотя еще полтора года назад правительство по поручению президента должно было разработать параметры повышения их пенсий. Тему похоронили, и 8,5 миллиона граждан остаются с ростом цен один на один», - раскритиковал действия кабмина депутат.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Все нормально. Государство кормит только тех, кто ему нужен. Мы, пенсионеры, свою функцию для государства выполнили, поэтому уже не нужны. Нам определили возраст дожития, слово-то какое придумали... чем меньше нас останется, тем легче федеральному бюджету доплачивать рожающим и военным.

Гость||

Я ничему не удивляюсь в сегодняшнее время. Слишком далеки слуги народа от самого народа. Прежде чем что-то предлагать, хотябы раз просчитали конечные цифры и сравнили бы их с текущими ценами на продукты, лекарство, коммуналку и проезд! Или специально подчищают нетрудоспособных людей, как отработанный материал!? А ещё новую пенсионную реформу затеяли! Бесстыдники!!!

Гость||

Следующие этапы: это тотальный дефицит всего и вся, жутчайшая инфляция с подъемом криминала. И отсылка срочников на "СВО", как было с Афганистаном.

Гость||

В Сталинское время таких чиновников объявляли врагами народа с соответствующими выводами.Сэкономленные деньги эти чиновники передадут в страны золотого миллиарда, как и конфискованные кубышки.

Гость||

Еашмар!

Дмитрий Н. Мотовилов||

В принципе, уходя на вольные хлеба, пенсионер по своей воле и силам прощается с судьбой пенсионера. Так что слишком громко плакать не след. Особенно пенсионерам военным. Люди на приработке все ещё молодые и крепкие.

Гость||

Чем быстрее помрут пенсионеры, тем больше денег останется в бюджете на выплаты рожающим и военным. Модератор, заканчивай удалять сообщения, а то не ровен час, пальчики скрючит... карма, она такая...

Гость||

То есть 1,5 года назад президент дал задание кабмину разработать программу повышения пенсии, а по факту - полный игнор! Игнор президенту или тем самым показывают отсутствие денег в бюджете и дальше будут клянчить, придумывать новые пенсионные пирамиды. Гнать всех поганой метлой вон!!!

Гость||

Гость писал(a):

Государство кормит только тех, кто ему нужен.
Россия де-юре является социальным государством, что официально зафиксировано в ст. 7 Конституции РФ.

Гость||

Молодцы, поручение Путина выполняется на 1000 %,чем больше стариков отправят на тот свет тем лучше ,воевать на что то надо да и чинушам иждевенцам и депутатам Госдумы зарплаты надо поднимать.Бесы нами правят

Гость||

Зачем им пенсионеры, если есть ИТ специалисты?

Гость||

Интернет-зло, не плати за интернет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом работающих пенсионеров оставляют без индексации на десятилетие: с 2016 до 2026 года
Они работают и и так доход есть, чего им повышать. В советское время работающим вообще пенсию не платили.

Гость||

Желаю путину скорее вдохнуть!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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