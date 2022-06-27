Пенсионеров на 10 лет оставили без индексации и обрекли на бедность

27.06.2022 | 08:02

На минувшей неделе специалисты Министерства труда и социального развития РФ представили проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года.

Согласно тексту документа, в 2023 году пенсии должны вырасти на 6,8 процента, в 2024-м – на 6,1 процента, а в 2025-м сразу два раза - на 4,6 и 3 процента.

В Государственной думе РФ подобное предложение Минтруда вызвало недоумение. В нижней палате парламента отметили, что только в 2022 году, по макропрогнозу Министерства экономики, инфляция составит 17,5 процента.

«Исследования по товарным чекам показывают, что с начала года цены на продукты, лекарства, товары первой необходимости уже выросли на 20–25 процентов. Внеплановая индексация с 1 июня на 10 процентов не покрывает этот рост. А планы правительства закрепляют ситуацию, когда наши пенсионеры недополучают и пополняют армию бедных», - написал в своем Telegram-канале депутат Сергей Миронов.

Парламентарий призвал провести в 2022 году еще одну внеочередную индексацию, а в следующем повысить пенсии по фактическому росту потребительских цен.

Сергей Миронов отметил, что проект Минтруда не предполагает индексации работающим пенсионерам и в следующие три года.

«Таким образом работающих пенсионеров оставляют без индексации на десятилетие: с 2016 до 2026 года. Хотя еще полтора года назад правительство по поручению президента должно было разработать параметры повышения их пенсий. Тему похоронили, и 8,5 миллиона граждан остаются с ростом цен один на один», - раскритиковал действия кабмина депутат.