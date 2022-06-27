Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России

27.06.2022 | 09:58

Агентство Bloomberg сообщило о наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте.

Отмечается, что в ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа окончание льготного периода считается событием дефолта. В публикации подчеркивается, что это первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

25 мая США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны.

В России отвергли вероятность дефолта

В свою очередь, в России отвергли подобные заявления. Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, дефолт в России невозможен, потому что деньги у страны есть. По его словам, «100 миллионов долларов - это не такие большие деньги в государственном масштабе», поэтому Россия успеет выполнить свои обязательства.

При этом эксперт признал, что технический дефолт страны все же может быть объявлен. Как пояснил Беляев, это означает, что средства у России есть, однако имеются препятствия на пути оплаты. Другим дефолтом, который могут объявить в России, является выборочный. Он означает, что требования были удовлетворены и средства были получены, но были нарушены какие-то условия обязательств, добавил финансовый аналитик.

Как считает Беляев, на экономику России данная угроза не окажет никакого влияния, поскольку в настоящее время «вообще невозможно размещение евробондов».

Кроме того, ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил россиянам не волноваться о последствиях дефолта. Даже если намерение США объявить России технический дефолт осуществится, то оно не повлияет на жизнь россиян, заверил министр. Об отсутствии угрозы дефолта в России также заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Россия намерена обслуживать долларовые облигации в рублях

Ранее российское министерство финансов выплатило купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 159,4 миллиона долларов в рублевой форме, переведя на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 8,5 миллиарда рублей. Первый перевод по этой схеме российское ведомство выполнило накануне на сумму 12,51 миллиарда рублей.

Министр финансов Антон Силуанов отказался признавать выплату по номинированному в валюте госдолгу в рублях дефолтом по государственным обязательствам. По его мнению, речь идет о форс-мажоре, который устроили США, чтобы повесить на Россию ярлык неплательщика.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг в рублях. Для этого Минфин сможет открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев, бенефициарами которых станут владельцы бумаг и иные лица в порядке, установленном самим финансовым ведомством и Центробанком. Платежным агентом в этом случае выступает Национальный расчетный депозитарий.

Такую схему расчетов правительство анонсировало еще в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте.