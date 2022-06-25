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Аллерголог назвала суточную норму потребления свежих фруктов и ягод

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Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, аллерголог-иммунолог Дарья Жукова назвала суточную норму потребления свежих фруктов и ягод в беседе с RT.

По ее словам, рекомендуемая суточная доза для здорового взрослого человека — в среднем 400 граммов, или 10-16 крупных ягод клубники. «Для детей от года до трех до восьми крупных ягод клубники», — сказала она.

Специалист также сообщила, что пациенты часто жалуются на аллергию на красные ягоды, прежде всего на клубнику, землянику и малину. Она пояснила, что реакция организма обусловлена высоким содержанием в красных ягодах гистамина, который способен вызвать кожный зуд, покраснение и сыпь, отек и зуд в ротовой полости, а также тошноту, рвоту, диарею и боли в животе.

При этом встречаются и случаи тяжелой аллергии — анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы. Такая аллергия выражается общей слабостью вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, сказала врач. По ее словам, эти симптомы могут угрожать жизни.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала россиянам о вреде некоторых популярных летних продуктов для фигуры. Она объяснила, как большое количество фруктов и свежевыжатых соков в ежедневном рационе может привести к проблемам с весом.

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Источник — lenta.ru
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Пошел этот аллерголог на три буквы! Нам решать что и в каких количествах есть!

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