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В стране и мире

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2022 году

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В России близится пора сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ обязаны сдавать ученики 11-х классов. До итогового испытания допускаются только те выпускники, кто имеет годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам.

Расписание ЕГЭ на 2022 год утверждено приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования. Основной этап будет проходить с 26 мая по 21 июня. По сравнению с прошлым годом увеличено время, отведенное на сдачу экзамена по иностранным языкам с 15 до 17 минут, а на испытание по литературе ученикам разрешено принести орфографический словарь.

Перед школьными экзаменами за парты традиционно садятся чиновники и родители выпускников.

«Взрослые – это самая беспокойная аудитория, и именно для нее мы проводим акцию «ЕГЭ для родителей». Любой желающий (не только родители выпускников, но и все те, кто лично хочет посмотреть на процедуру сдачи экзамена) может принять в ней участие», - сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.

По его словам, в этом году ЕГЭ для родителей прошел в марте. Экзамен уже давно стал традиционным. Взрослые ежегодно могут прийти в тренировочный пункт проведения экзаменов, там созданы те же условия, что и во время ЕГЭ для школьников.

«Единственная разница – это количество вопросов и уменьшение времени написания работы», - рассказал Анзор Музаев.

Глава ведомства отметил, что в 2022 году произойдет важное событие, которое связано с ЕГЭ и российской системой образования.

«И еще один момент: в этом году мы открываем одну важную страницу в истории единого государственного экзамена: его сдают ребята, которые с первого класса учились по новым ФГОСам. Изменения претерпели не только программы обучения, но и сами контрольные измерительные материалы. Но сразу отмечу, что это изменения плановые, никаких неожиданностей здесь нет», - рассказал Музаев.

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