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В стране и мире

Власти захотели отменить коммунальные платежи одной категории россиян

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Российские власти захотели освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект, который отменит коммунальные платежи для этой категории граждан, Фадеев призвал принять в 2022 году. «Есть поручение президента - это сироты, у кого осталось жилье от родителей, там накапливается задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Совет подготовил законопроект - естественно, сирота не может выплачивать эти деньги, потому что у него просто нет их. Очень важная история, я думаю, что в этом году, в ближайшее время мы должны принять этот законопроект», - заявил глава СПЧ.

Фадеев также обратил внимание на важность соблюдения прав очередников на улучшение жилищных условий. «Здесь система почти везде в регионах непрозрачная, не всегда понятная для граждан. Перемещение очередников в очереди зачастую не имеет ясных для граждан причин», - отметил он.

В 2021 году президент Владимир Путин на заседании СПЧ поддержал идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ. Тогда эту проблему подняла зампредседателя совета Ирина Киркора - она предложила внести в законодательство изменения, которые бы позволили освободить детей-сирот от оплаты коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии.

В марте в России захотели освободить от оплаты услуг ЖКХ многодетные семьи. Депутаты предложили ввести для этой категории граждан субсидии в размере 100 процентов платы за ЖКУ. Кроме того, парламентарии захотели отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний (УК) ее призвали ограничить до 0,1 процента.

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Источник — lenta.ru
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