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В стране и мире

Минпромторг разрешил ввоз товаров Apple и Samsung без разрешения компаний

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Власти России разрешили ввоз продукции Apple, Samsung и других брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Что разрешат продавать?

По данным издания, ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.

В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. Вместе с тем в перечень не включены ювелирные изделия и мебель.

Цель механизма

Постановление о легализации параллельного импорта подписано в России 30 марта. В правительстве подчеркнули, что в отношении товаров в рамках такой схемы будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, а продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Как уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, цель - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, которые нельзя было продавать в России легально без согласия владельца.

Премьер-министр заметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков». При этом параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, он рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Патриоты,заклюйте меня,все не как цивилизационный мир.....

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