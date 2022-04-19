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В стране и мире

Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса

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Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить еще один предмет, во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Его слова приводит ТАСС.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», - заявил министр.

В настоящее время историю начинают изучать в пятом классе.

Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести во всех школах страны государственную символику. После этого власти нескольких российских регионов приняли решение о введении традиции: перед началом учебных занятий поднимать флаг под гимн России.

Такие меры уже ввели в Воронежской и Калужской областях, а также Хабаровском крае.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пошла пропаганда! Сила в какой правде-то? У каждого своя правда! Повесть такая есть у Виктории Токаревой: «Своя правда».

Гость||

«Закон божий» ещё надо ввести, «вся власть от Бога»-пусть знают и помнят детишки с малых лет.

Гость||

Гость писал(a):

У каждого своя правда!
Правда - одна. А пропаганда - это как раз "своя правда".

Гость||

Правду знает тот, кто непосредственно был свидетелем чего-либо, а то что с чужих слов рассказывают детишкам интерпретируя, как положено, это совсем другое!

Гость||

Гость писал(a):

А пропаганда - это как раз "своя правда".
Это правда чужая, того кто рассказывает, типа «отрицательного всплытия»

Гость||

Гость писал(a):

того кто рассказывает, типа «отрицательного всплытия»
Это вроде как про тебя говорят "альтернативно одарённый", "особенный"

Гость||

Как же это все омерзительно. Родина -это где живёшь, а государство-это как живёшь.

Гость||

11;51 А про тебя прямо говорят, что пропагандон-пустозвон, без обиняков, чего уж там маскироваться.

Гость||

Не стремимся мы в дальнюю даль.

Ни в пустыню, ни к полюсу холода,

Ни на катере ...к этакой матери.

Но поскольку молчание - золото,

То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи - попадешь в богачи!

Промолчи, промолчи, промолчи!

Гость||

Ну они-то не молчат, вон какую деятельность развернули, пусть уж с д/с начинают формировать правильное мнение.

Гость||

вообще немного истории есть в предмете окружающий мир с 1 класса. Для них этого вполне достаточно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такие меры уже ввели в Воронежской и Калужской областях, а также Хабаровском крае.
Что за меры? Флаг что ли поднимать? Это ж традиция вроде, не?

Гость||

вообще необходимо изучать историю, но не 1 класса. И историю старую, которую наши предки изучали, родители, а не переписанную, а то они в инете начитаются гнилья и вот такие комменты пишут потом про какие то пропаганды, а в инете на пабликах нет... эта "истина"

Гость||

И они ненавидят этот окружающий мир, спросите у них самих. Началка любит играть, а все эти предметы у них в одно ухо вошло, в другое тут же вышло. Работать надо с подростками, вот где поле непаханое, а эти опять на малышей накинулись.

Гость||

Для нас сила в правде, а для них в деньгах, хаха, все по плану.

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Имя: Гость
Комментарий:

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