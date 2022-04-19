Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса

19.04.2022 | 10:56

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить еще один предмет, во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Его слова приводит ТАСС.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», - заявил министр.

В настоящее время историю начинают изучать в пятом классе.

Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести во всех школах страны государственную символику. После этого власти нескольких российских регионов приняли решение о введении традиции: перед началом учебных занятий поднимать флаг под гимн России.

Такие меры уже ввели в Воронежской и Калужской областях, а также Хабаровском крае.