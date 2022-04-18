«Десятки тысяч»: сорвана попытка массового списания средств с карт россиян

18.04.2022 | 09:43

В понедельник, 18 апреля, стало известно о попытке массового списания средств с карт россиян. Специалисты Сбербанка остановили атаку с Украины, сообщает РИА Новости.

По словам представителя кредитного учреждения, один из украинских разработчиков приложений в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Украинская компания создала примерно 50 различных официальных приложений, но в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, сообщил Кузнецов.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», — добавил зампред правления Сбербанка.