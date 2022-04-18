Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|10:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

«Десятки тысяч»: сорвана попытка массового списания средств с карт россиян

Печать
Telegram

В понедельник, 18 апреля, стало известно о попытке массового списания средств с карт россиян. Специалисты Сбербанка остановили атаку с Украины, сообщает РИА Новости.

По словам представителя кредитного учреждения, один из украинских разработчиков приложений в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — сказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Украинская компания создала примерно 50 различных официальных приложений, но в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, сообщил Кузнецов.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», — добавил зампред правления Сбербанка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте