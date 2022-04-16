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В стране и мире

В МИД назвали дальнейший статус России в совете ООН по правам человека

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Россия самостоятельно заявила о досрочном прекращении полномочий в Совете Организации объединенных наций (ООН) по правам человека (СПЧ), оставшись в статусе наблюдателя. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

По словам Вершинина, своим решением Россия сумела избежать «ливийского сценария» и не допустила поражения в правах при дальнейшей работе в Совете ООН. При этом он напомнил, как в 2011 году СПЧ приостановил членство Ливии, а делегация Триполи была лишена всех полномочий и могла лишь продолжать присутствовать в зале заседаний.

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с "ливийским сценарием", мы, по сути, получили бы аналогичное поражение в правах на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более того. При этом фактическое отсутствие России в СПЧ развязывало бы западным странам руки для дальнейших манипуляций тематикой прав человека, ее использования в качестве инструмента политического давления и шантажа неугодных правительств. При таком развитии ситуации об универсальности и эффективности функционирования Совета можно было бы не говорить», — пояснил дипломат.

7 апреля Генассамблея ООН временно приостановила участие России в СПЧ. За такое решение проголосовали 93 государства. В проекте резолюции РФ обвинили в нарушении прав человека. В ответ на это в Кремле заявили, что исключение России из СПЧ не повышает «добавочной стоимости» этому органу ООН.

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Источник — lenta.ru
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