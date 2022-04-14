Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

С 1 мая в системе быстрых платежей будет изменен лимит на операцию

Печать
Telegram

С 1 мая 2022 года в финансовой сфере произойдет важное изменение, которое одновременно коснется физических и юридических лиц.

Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен. Сейчас он составляет 600 тысяч рублей, а с 1 мая изменен до 1 миллиона рублей.

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», - сообщили в пресс-службе Банка России.

В ведомстве отметили, с мая торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, ведь платежи проходят напрямую по счетам.

«Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых», - сообщили в ЦБ РФ.

При этом в ведомстве отметили, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

вывод очевиден - прибавление нулей к ценам неизбежно

Гость||

Про комиссию забыли сказать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте