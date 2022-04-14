С 1 мая в системе быстрых платежей будет изменен лимит на операцию

14.04.2022 | 13:25

С 1 мая 2022 года в финансовой сфере произойдет важное изменение, которое одновременно коснется физических и юридических лиц.

Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен. Сейчас он составляет 600 тысяч рублей, а с 1 мая изменен до 1 миллиона рублей.

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», - сообщили в пресс-службе Банка России.

В ведомстве отметили, с мая торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, ведь платежи проходят напрямую по счетам.

«Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых», - сообщили в ЦБ РФ.

При этом в ведомстве отметили, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.