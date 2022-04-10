В Госдуме предсказали сроки возвращения Европы к поставкам газа из России

10.04.2022 | 10:25

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предсказал сроки возвращения европейских стран, которые хотят отказаться от российского газа, к его полноценной закупке. Об этом он рассказал URA.RU.

По его словам, государства Европы могут какое-то время «выпендриваться», пока у них в хранилищах есть газ. Депутат отметил, что сейчас данные хранилища заполнены на 25 процентов. Однако к осени европейским странам придется вернуться к поставкам газа из России по предложенной Москвой схеме, сказал парламентарий. Он объяснил, что это связано с урожаем и повышением цен на продукты. Будет меньше поставок продовольствия на мировой рынок из-за сокращения предложения удобрений, добавил Матвейчев.

«В любом случае там будет паника и все остальное», — заявил депутат.

Помимо этого, он уточнил, что теперь у Европы не будет возможности замораживать российские счета, так как из-за оплаты в рублях за газ вся выручка будет находиться в банках России.

Ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия начала искать технический способ по оплате российского газа с использованием рублей.

О планах перевести расчеты с «недружественными странами» за газ в рубли президент России Владимир Путин рассказал 23 марта. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.