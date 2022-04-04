Россиянам назвали проблемы в домах для срочного устранения коммунальщиками

04.04.2022 | 12:51

Сотрудники управляющей компании обязаны срочно реагировать на аварийные ситуации в жилых домах — короткое замыкание, засор, отключение воды, электричества или газа. Проблемы для неотложного решения коммунальщиками назвал россиянам руководитель дирекции по эксплуатации в московском регионе девелопера «Самолет» Алексей Ахинько, пишет «РИА Новости».

По словам эксперта, также незамедлительному устранению подлежат отслоение штукатурки на потолке или верхней части стены и лепнины — это может грозить обрушением. Ахинько заявил, что причина аварий с внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должна быть установлена в течение получаса с момента заявки.

Эксперт добавил, что одной из самых распространенных проблем в жилых домах является засор канализации — на его устранение сотрудникам управляющей компании дается два часа. Кроме того, не более двух-трех часов должны обрабатываться заявки при повреждении кабеля, питающего дом, а также при выведения из строя автоматов защиты стояков и питающих линий. Со сломанными лифтами и мусоропроводами коммунальщики имеют право разбираться в течение суток, а перегоревшую лампочку в подъезде могут менять до семи дней.

Ранее в России изменили размер штрафов и пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Размер взысканий отвязали от текущей ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 20 процентов годовых. Теперь сумму выплат будут определять, исходя из ставки 9,7 процента, которая была актуальной до 27 февраля 2022 года.