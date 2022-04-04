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В стране и мире

Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче

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Москва категорически отвергает обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать тему на максимально высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — сказал он. В связи с этим, отметил Песков, Москва выступила с инициативой «рассмотреть эту тему в Совбезе». Российские дипломаты продолжат активные усилия по продвижению этого вопроса на повестку дня.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны России уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

Ранее Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Российское Минобороны в ответ назвало эти сообщения провокацией. В ведомстве также сообщили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения
Мы вам катгорически верим.ага

Гость||

Да... Россия очень миролюбивая страна... Уже никто не верит! Стыдно просто

Гость||

меня печалит будущее отношений между нашими братскими народами

Гость||

Стыдно-иди застрелись, плакать не будем.

Имя: Гость
Комментарий:

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