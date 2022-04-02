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В стране и мире

69 рублей: в Минприроды рассказали о возможности введения платы за посещение лесов

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В последние недели в сети активно обсуждалась информация о введении в России запрета на бесплатное посещения лесов. Якобы люди, которые отправятся в лес для охоты, сбора грибов или ягод должны будут заплатить определенную сумму в пользу государства.

Они ссылаются на постановления правительства РФ № 1039 от 13 июля 2020 года «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

По мнению некоторых россиян, по всей стране прекратится бесплатный доступ на особо охраняемые природные территории (ООПТ). А их посещение обойдется в «не менее 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Это около 69 рублей, ведь в 2022 году прожиточный минимум установлен на уровне 13 793 рубля.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в ходе заседания комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Государственной думе РФ успокоил парламентариев и общественность. По его словам, Минприроды не намерено вводить плату за посещение лесов. Появившуюся в сети информацию он назвал домыслами.

«Я официально заявляю, что Минприроды никогда не планировало и не планирует вводить плату за посещение лесов», - сообщил министр.

Козлов уточнил, что в 2022 году в России могут быть созданы три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Планов по оптимизации ныне существующих ООПТ нет, подчеркнул глава Минприроды.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ничего себе сказал я себе, они этот особо охраняемый обьект , лес то бишь, сажали? Всё природа матушка постаралась, а они 3 копейки не вложили, совсем уже сбрендили. Вот Козлов и пошёл на попятную, потому что это несерьёзно, дошло!?

Гость||

-Когда мы ввели плату за воздух, вы стали меньше дышать, а когда мы ввели плату за посещение лесов, вы перестали ходить в лес, это возмутительно!

Гость||

Диды воевали за это.

Гость||

Как определить, пошел человек в лес за ягодами или просто погулять. Я вот лично с кусточков могу полведра легко ягод сожрать, уйду в лес пустым, и выйду без корзинки. А ягодок поем.

Гость||

С наших властей станется. Затраты у них растут.

Гость||

Природу надо беречь,сами за это голосовали на пеньках.

Гость||

Пукнул в лесу - на исправительные работы, возмещать нанесённый в вред

Гость||

11:08

Растения днем питаются углекислым газом. За такое, наоборот, премия. А если серьезно, как контролировать собираются? Кассиров по периметру лесов расставят?

Имя: Гость
Комментарий:

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