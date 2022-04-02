69 рублей: в Минприроды рассказали о возможности введения платы за посещение лесов

02.04.2022 | 09:38

В последние недели в сети активно обсуждалась информация о введении в России запрета на бесплатное посещения лесов. Якобы люди, которые отправятся в лес для охоты, сбора грибов или ягод должны будут заплатить определенную сумму в пользу государства.

Они ссылаются на постановления правительства РФ № 1039 от 13 июля 2020 года «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

По мнению некоторых россиян, по всей стране прекратится бесплатный доступ на особо охраняемые природные территории (ООПТ). А их посещение обойдется в «не менее 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Это около 69 рублей, ведь в 2022 году прожиточный минимум установлен на уровне 13 793 рубля.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в ходе заседания комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Государственной думе РФ успокоил парламентариев и общественность. По его словам, Минприроды не намерено вводить плату за посещение лесов. Появившуюся в сети информацию он назвал домыслами.

«Я официально заявляю, что Минприроды никогда не планировало и не планирует вводить плату за посещение лесов», - сообщил министр.

Козлов уточнил, что в 2022 году в России могут быть созданы три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Планов по оптимизации ныне существующих ООПТ нет, подчеркнул глава Минприроды.