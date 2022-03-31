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В стране и мире

Назван новый риск для роста цен на продукты

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Из-за санкций и ситуации на валютных рынках в транспортно-логистических компаниях ожидают рост себестоимости автоперевозок на 32 процента по итогам 2022 года. Такой прогноз содержится в письме уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от Сообщества топ-менеджеров логистических компаний, документ есть в распоряжении «Ведомостей». Предприятия называют подорожание перевозок новым риском для роста цен на продукты, особенно на дешевые товары массового спроса.

Письмо подписали главы логистических компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro. По их заявлениям, за прошедший месяц себестоимость транспортировки выросла на 10-12 процентов, цена обслуживания грузовой техники — на 60 процентов, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие — на 87 процентов. Подорожание обслуживания техники продолжится как минимум до конца года, и к концу декабря участники рынка ожидают рост его стоимости в 1,9 раза.

В частности, такой прогноз обусловлен приостановкой контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN. Кроме того, те центры, которые еще продолжают сотрудничество с компаниями, требуют предоплату техобслуживания и ремонта. Ранее перевозчики оплачивали эти услуги раз в несколько месяцев. Из-за этого происходят кассовые разрывы, и могут вырасти сроки доставки, заявляют компании.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Умеют порадовать, ох умеют!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

себестоимости автоперевозок на 32 процента по итогам 2022 года.
Апрель это ваш последний шанс закупится по приемлемым ценам. Дорожать будет все.

Гость||

Гость писал(a):

Дорожать будет все
Все это мелочь по сравнению с величием страны!

Гость||

Кубышки то хватит, много придётся выложить на поддержку граждан и бизнеса!?

Имя: Гость
Комментарий:

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