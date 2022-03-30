«Овощей не хватает»: министр рассказал, что будет с ценами на продукты

30.03.2022 | 16:23

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ответил на вопросы депутатов о ценах на продовольствие и о ситуации с продуктами в магазинах. Самые яркие высказывания чиновника опубликовала «Российская газета».

«Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, а на складах и распределительных центрах сформированы достаточные, даже повышенные запасы продуктов питания. И они постоянно пополняются», - рассказал на заседания аграрного комитета и комитета по вопросам собственности в Государственной думе РФ Патрушев.

По словам министра, ажиотаж, который наблюдался у покупателей в последний месяц, спал. Но чиновник затруднился ответить на вопрос - что будет с ценами на овощи дальше.

«Пока точно сказать нельзя - это будет зависеть от стоимости импорта. Такая ситуация связана с сезонными факторами - своих овощей в это время года не хватает», - выразил мнение Дмитрий Патрушев.

Министр заявил, что минсельхоз уже инициировал обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября. Кроме того, планируется отдельный федеральный проект по стимулированию производства овощей - в том числе в личных подсобных хозяйствах.

«Урожай зерновых в России ожидается достойный, что дает нам возможность в принципе с уверенностью смотреть в будущее», - сказал министр.

При этом Патрушев попросил депутатов проследить, чтобы субсидии, которые были выделены хлебопекарям для сдерживания роста цен на хлеб, дошли до отрасли.