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В стране и мире

«Овощей не хватает»: министр рассказал, что будет с ценами на продукты

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ответил на вопросы депутатов о ценах на продовольствие и о ситуации с продуктами в магазинах. Самые яркие высказывания чиновника опубликовала «Российская газета».

«Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, а на складах и распределительных центрах сформированы достаточные, даже повышенные запасы продуктов питания. И они постоянно пополняются», - рассказал на заседания аграрного комитета и комитета по вопросам собственности в Государственной думе РФ Патрушев.

По словам министра, ажиотаж, который наблюдался у покупателей в последний месяц, спал. Но чиновник затруднился ответить на вопрос - что будет с ценами на овощи дальше.

«Пока точно сказать нельзя - это будет зависеть от стоимости импорта. Такая ситуация связана с сезонными факторами - своих овощей в это время года не хватает», - выразил мнение Дмитрий Патрушев.

Министр заявил, что минсельхоз уже инициировал обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября. Кроме того, планируется отдельный федеральный проект по стимулированию производства овощей - в том числе в личных подсобных хозяйствах.

«Урожай зерновых в России ожидается достойный, что дает нам возможность в принципе с уверенностью смотреть в будущее», - сказал министр.

При этом Патрушев попросил депутатов проследить, чтобы субсидии, которые были выделены хлебопекарям для сдерживания роста цен на хлеб, дошли до отрасли.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

федеральный проект по стимулированию производства овощей - в том числе в личных подсобных хозяйствах.
Хорошо, если так. Но пока не верится, чтобы помогали ЛПХ

Гость||

Всего месяц величия в патриотических сердцах барашек, а как жить стало лучше, правда?

Гость||

Сердца с каждым днем наполняются гордостью и патриотизмом!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2022 16:52|

Всего месяц величия в патриотических сердцах барашек, а как жить стало лучше, правда?

Гость|30.03.2022 17:04|

Сердца с каждым днем наполняются гордостью и патриотизмом!

американские прихвостни

Гость||

У них у всех одна мантра склады полны дефицита нет!а как в магазин зайдешь то того нет то этого,хорошо потерпели завезли цена в два раза увеличилась и как это назвать?Патрушев тоже не сообразил

Имя: Гость
Комментарий:

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