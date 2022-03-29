Стало известно, чем заменить подорожавшие сахар и стиральный порошок

29.03.2022 | 15:50

Дорожающие продукты питания и прочие товары заставляют россиян пересматривать свой привычный образ жизни. Некоторые граждане решили найти замену сахарному песку. В этом их поддерживают эксперты в области ЗОЖ.

«В современном мире все больше и больше людей стремятся придерживаться здорового питания. Отказ от добавленного сахара — это неотъемлемая часть перехода на рельсы осмысленного потребления. Однако зачастую подобные ограничения тяжело воспринимаются нашим организмом», — рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт в области здорового образа жизни и спорта Екатерина Давыдова.

Специалист отметила, что резкий отказ от сахара вреден, а вот найти замену продукту можно. В качестве одного из вариантов Давыдова предложила стевию - натуральный сахарозаменитель на основе стевиозида.

«Кроме того, рекомендую обратить внимание на правильные перекусы: злаковые и протеиновые батончики, сухофрукты и ягоды», — подчеркнула эксперт.

Россиян призывают не переживать и из-за дорожающего стирального порошка. В сети уже появились советы, чем его можно заменить без особого вреда для стиральных машин. Например, некоторые эксперты советуют смесь натертого на терке хозяйственного мыла и пищевой соды в пропорции один к одному. Средство можно дополнить эфирным маслом для аромата.