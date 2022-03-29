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В стране и мире

Стало известно, чем заменить подорожавшие сахар и стиральный порошок

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Дорожающие продукты питания и прочие товары заставляют россиян пересматривать свой привычный образ жизни. Некоторые граждане решили найти замену сахарному песку. В этом их поддерживают эксперты в области ЗОЖ.

«В современном мире все больше и больше людей стремятся придерживаться здорового питания. Отказ от добавленного сахара — это неотъемлемая часть перехода на рельсы осмысленного потребления. Однако зачастую подобные ограничения тяжело воспринимаются нашим организмом», — рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт в области здорового образа жизни и спорта Екатерина Давыдова.

Специалист отметила, что резкий отказ от сахара вреден, а вот найти замену продукту можно. В качестве одного из вариантов Давыдова предложила стевию - натуральный сахарозаменитель на основе стевиозида.

«Кроме того, рекомендую обратить внимание на правильные перекусы: злаковые и протеиновые батончики, сухофрукты и ягоды», — подчеркнула эксперт.

Россиян призывают не переживать и из-за дорожающего стирального порошка. В сети уже появились советы, чем его можно заменить без особого вреда для стиральных машин. Например, некоторые эксперты советуют смесь натертого на терке хозяйственного мыла и пищевой соды в пропорции один к одному. Средство можно дополнить эфирным маслом для аромата.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Дурдом.

Марци (гость)||

Какой кошмар

Гость||

За место сахара репу сладкую кушать будем, а стирать мыльными цветами, пообедав ежатиной и попив чай из коры дуба. Обувшись в лапти и встав в очередь на порку за конюшней.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Предлагаю начинать отнимать паспорта у деревенских, как в старые добрые.

Гость||

Замена всегда найдется бабы нет резиновую можно прикупить да и однополая любовь у нас разрешена так что выход и замену всегда можно найти.

Марци (гость)||

Ну никто же не против, значит так и будет)))

Гость||

Да и по рукоблудить вообще не затратно

Гость||

Ни хрена непонятно, но очень интересно 8)

Гость||

Не лучше ли цены нормальные сделать чем предлагать есть что ни поподя. Лебеду не предлагать её мало на всех не хватит.

Гость||

Отстал ты батенька, деревень то нет. Таперича все горожанские.

Гость||

отправьте свои пожелания в одно место,зарплаты прибавят с такими ценами?

Гость||

Какой кошмар

Гость||

Интересно девки пляшут у нас...

Гость||

А вроде только начали вставать с коленов... жаль те годы не вернуть...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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