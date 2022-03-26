Юрист призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях

26.03.2022 | 10:19

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях. Ее слова передает агентство «Прайм».

Юрист заявила, что из-за ужесточения в России ответственности за распространение фейков в интернете стоит внимательнее проверять контент, запланированный к публикации. По ее словам, осторожнее стоит относиться даже к репостам из чужих источников и комментариям — наказание может последовать и за это. «Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также потребляете из чужих источников», — подчеркнула она.

Петропольская отметила, что к ответственности может привести распространение клеветы, оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также контент на темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков или детской порнографией.

Ранее сообщалось, что 4 марта Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за публикацию фейков о действиях российских военных. Согласно закону, максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.