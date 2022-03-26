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В стране и мире

Юрист призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях

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Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях. Ее слова передает агентство «Прайм».

Юрист заявила, что из-за ужесточения в России ответственности за распространение фейков в интернете стоит внимательнее проверять контент, запланированный к публикации. По ее словам, осторожнее стоит относиться даже к репостам из чужих источников и комментариям — наказание может последовать и за это. «Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также потребляете из чужих источников», — подчеркнула она.

Петропольская отметила, что к ответственности может привести распространение клеветы, оскорблений, разжигание межнациональной вражды и розни, а также контент на темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков или детской порнографией.

Ранее сообщалось, что 4 марта Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за публикацию фейков о действиях российских военных. Согласно закону, максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Много сейчас вылазиет вражеской контры и их нужно привлекать к ответственности!

Гость||

Ну ни разу не реклама очередной неизвестной конторы!

Гость||

Как они правду не любят!!!

Гость||

Под лавку забились,и сидите там...Жить никчёмной,пустой жизнью гораздо спокойнее.Это я вам точно говорю...

Гость||

10.34 Ну и как тебе под лавкой? Ты должен знать, раз точно говоришь!

Гость||

За базар отвечать надо! Закон суров, но он закон!

Гость||

А если я перну, это будет репост?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Петропольская призвала россиян быть осторожнее с публикациями в соцсетях.
Пенза испокон веков славилась своей робостью, нерешительностью и малодушием. Так что не переживайте, все будет тихо, а как скомандуете, то дружно прокричим УРА!

Гость||

Как определить где говорят правду? Где вводят цензуру, где закрывают не зависимые СМИ, где сажают за репосты

Гость||

Закон о фейках удобен заинтересованным лицам тем, что "фейком" можно трактовать неугодную (идущую вразрез с официально озвученной) информацию. Думаю что например "Эхо Москвы" закрыли не распространение ложной информации, а именно за наличия у ее (радиостанции) руководства оппозиционного мнения, которое расценили как порочащее власть и армию. Иметь свой взгляд на ситуацию теперь считается противозаконным?

Гость||

Гость писал(a):

Иметь свой взгляд на ситуацию теперь считается противозаконным?
Имейте свой взгляд при друзьях и родственниках. Которым доверяете. И если вы россиянин, принимайте сторону своей страны. Как принимают ее европейцы и американцы. Например, где вы видели в Европе или США людей в футболках и бейсболках на русском? А у нас неприличным почти считается, если ты носишь одежду российской марки да еще и на родном языке надписи. Эта любофф к иностранщине с Петра I пошла. А Петр он не был полным славянином.

Гость||

Гость писал(a):

Эта любофф к иностранщине с Петра I пошла. А Петр он не был полным славянином.
Он вообще гад был! Заставлял скрепных и духовных россиянов учиться, работать, бороды брить. Это подлость какая! Ещё кораблёв каких-то понастроил. Жили не, тужили а тут вона как!

Гость||

Он и картоху завёз?....

Гость||

Гость писал(a):

Он и картоху завёз?....
Да подлец вообще! Картовь энту жрать заставлял, чай с кофием пить, в кафтанах на немецкий лад шастать с бритой рожей!

А ещё энти науки бесовские! За что такие муки?!

Гость||

Ну да,ну да

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Имя: Гость
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