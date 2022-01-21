Российский иммунолог назвал категории людей с тяжелым течением омикрона

21.01.2022 | 17:01

У людей, которые не переболели COVID-19, не привились или давно перенесли инфекцию, омикрон-штамм коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни. Такие категории россиян назвал иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит URA.RU.

«Омикрон у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких», — заявил специалист.

Он отметил, что новый штамм не столько вызывает пневмонию, сколько бьет по сосудам и резко изменяет свертываемость крови. В таком случае кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки сосудов. Многие пациенты страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек.

При этом, по словам ученого, люди с иммунитетом к COVID-19 переносят омикрон в легкой форме. У них заболевание может протекать, как правило, в форме ОРВИ, от нескольких часов до трех дней.

Ранее главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева в интервью «Ленте.ру» рассказала о способах облегчить симптомы омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и новый вариант COVID-19, по наблюдению зарубежных коллег, можно применять лечение, направленное на облегчение симптомов.