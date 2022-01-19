Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву

19.01.2022 | 11:52

Четыре самолета с последними миротворцами России вылетели из Казахстана в Москву. Об этом заявили в российском Министерстве обороны, сообщает в среду, 19 января, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что представители командования миротворческим контингентом также возвращаются в Россию из Казахстана.

Уточняется, что четыре воздушных судна вернут последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин пока не планирует официальных встреч с российскими миротворцами, вернувшимися из Казахстана.

Он добавил, что руководство страны готово рассмотреть предложения о наградах для участников миротворческого контингента, когда они поступят со стороны Министерства обороны и Генерального штаба.

Силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали покидать Казахстан еще 13 января. Миротворцы охраняли в республике 14 объектов, ни одно подразделение ни разу не получило приказа открыть огонь. События в Казахстане стали первым примером использования войск ОДКБ.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.