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Инфекционист дала совет по лечению при первых признаках заражения омикроном

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Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала совет по лечению при первых признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

Как напомнила Сметанина, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль. При этих признаках следует выпивать около 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, для облегчения ощущений в горле рекомендуются антимикробные и противовоспалительные средства местного действия. Для устранения заложенности носа специалист посоветовала сосудосуживающие капли и промывание носа растворами на морской воде. В дополнение к этому можно использовать противовирусные препараты.

Ранее рекомендации по лечению при первых симптомах омикрона дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По словам врача, в этом случае следует исключить лечение антибиотиками.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.
Ау! С температурой до 38 можно три дня на работу ходить??? Или теперь больничные можно самому себе выписывать? Где таких экспертов набрали?

Гость||

Хуже всего переносят эту болезнь лица старше 65 с хроническими болезнями поэтому власть должна оградить этих людей и свести к минимуму риск заражения, ради их же пользы!

Имя: Гость
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