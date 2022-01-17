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Закон о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России»

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Законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение принял Совет Госдумы.

Законопроект предполагал, что россияне должны будут предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке для посещения общественных мест, а также на транспорте. Однако впоследствии от необходимости предъявлять QR-коды на транспорте решено было отказаться. Документ должны были рассмотреть во втором чтении.

16 декабря 2021 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта из-за изменения эпидемиологической ситуации в стране.

По ее словам, предложенные в законопроекте меры были направлены на борьбу со штаммом дельта, однако они утратили актуальность из-за активного распространения в России омикрон-штамма.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Осталось в регионах отменить все эти коды.

И восстановить всех отстраненных из-за отказа вакцинироваться от ковид.

Гость||

Гость писал(a):

Осталось в регионах отменить все эти коды.

В Думе уже призвали регионы отметить коды. "QR-коды приводят к потерям бизнеса, росту социального напряжения и сегрегации людей. Они не служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штаммов." - Сергей Миронов

Гость||

В декабре топили "ЗА", сегодня все "ПРОТИВ"! Какое удивительное единодушие!

Что же случилось? Команда поступила?

Получается зря, например, в Казани люди страдали. Кое-кто даже успел огрести по щам.

Нельзя ставить на людях эксперименты, опять телега впереди лошади. Депутаты должны, по примеру врачей, давать клятву, что своей деятельностью не могут ни коим образом навредить людям, каждый под роспись.

Имя: Гость
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