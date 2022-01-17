Закон о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России»

Законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Соответствующее решение принял Совет Госдумы.
Законопроект предполагал, что россияне должны будут предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке для посещения общественных мест, а также на транспорте. Однако впоследствии от необходимости предъявлять QR-коды на транспорте решено было отказаться. Документ должны были рассмотреть во втором чтении.
16 декабря 2021 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство и «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта из-за изменения эпидемиологической ситуации в стране.
По ее словам, предложенные в законопроекте меры были направлены на борьбу со штаммом дельта, однако они утратили актуальность из-за активного распространения в России омикрон-штамма.
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Осталось в регионах отменить все эти коды.
И восстановить всех отстраненных из-за отказа вакцинироваться от ковид.