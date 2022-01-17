«Пошли на уступки»: в закон о QR-кодах внесли важные изменения

17.01.2022 | 13:26

Законопроект о введении QR-кодов был принят в первом чтении в конце декабря прошлого года. В середине января 2022-го вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что его рассмотрение будет отложено.

Эксперты отметили, что новый законопроект мог вызвать массовое недовольство в обществе. Кроме того, некоторые пункты требовали серьезной доработки, сообщает портал PNZ.RU.

Журналистам издания «Коммерсант» стали известны основные предложения, которые были высказаны членами Госдумы и правительства РФ. В законопроект внесут серьезные изменения.

Например, предлагается разрешить россиянам без QR-кода посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом. Изначально такой порядок действовал только до 1 февраля 2022 года.

Парламентарии хотят наделить Минздрав РФ правом устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медотвод. Военнослужащие и приравненные к ним категории населения получат сертификаты о вакцинации с соблюдением особых требований о защите их персональных данных.

Одна из иницатив позволит городам федерального значения устанавливать особенности реализации «закона о QR-кодах» как в части оказания услуг, так и с точки зрения сроков действия ограничений.

QR-коды необходимо выдавать всем россиянам с антителами, считают депутаты, независимо от того, переболели они коронавирусом бессимптомно или привились иностранной вакциной. А россиянам с добровольным медстрахованием от COVID-19, с высоким уровнем Т-клеточного иммунитета или переболевшим бессимптомно нужно также выдавать QR-коды.