В РПЦ рекомендовали россиянам в этом году отказаться от крещенских купаний

16.01.2022 | 11:52

В Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовали россиянам в этом году помнить о неблагополучной эпидемической ситуации на фоне пандемии коронавируса и отказаться от крещенских купаний. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» напомнил, что пандемия еще не закончилась. Выпуск опубликован на YouTube.

Он призвал верующих к максимальной осторожности, поскольку массовые скопления людей до сих пор нежелательны. «Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел», - подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее Главное управление МВД России по Красноярскому краю ввело штрафы за купание в проруби на Крещение Господне. Теперь россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) заявила об отказе от крещенских купаний, которые должны были пройти 18-19 января, из-за ситуации с коронавирусом. Священники в этом году не собираются освящать проруби.

Прошлой зимой глава синодального Отдела внешних церковных связей также порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. Митрополит Иларион отмечал, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по личной инициативе.