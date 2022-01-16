В России отказались замораживать цены на продукты

Правительство не станет возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продовольствие. Для стабилизации стоимости продуктов будут применять только рыночные механизмы, пишет «Газета.Ru».
В Минпромторге и Минсельхозе заявили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и масло. Ведомства отказались от этой идеи в пользу новых решений. В частности, Минсельхоз планирует ввести «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо» и продолжить «господдержку производителей».
В Минпромторге планируют использовать механизм, фиксирующий предельные цены на социально значимые товары. По закону о торговле правительство обладает правом заморозить стоимость товаров на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд в регионе они дорожали на 10 процентов и более.
«Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем растет общая инфляция, Минэкономразвития сигнализирует об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Ответственные ведомства совместно с ФАС готовят предложения по стабилизации цен», - пояснили в Минпромторге.
Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов считает, что правительству удастся контролировать цены на продукты рыночными инструментами и без введения новых соглашений с производителями. Он добавил, что в 2022 году для экономики остаются такие негативные условия, как пандемия и геополитические риски.
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