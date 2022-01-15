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Российские врачи оценили вероятность пациента с омикроном заразить 100 человек

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Российский иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И.Мечникова, доктор наук, профессор Михаил Костинов в беседе с РБК оценил вероятность пациента с омикроном заразить 100 человек.

По словам специалиста, зараженный новым штаммом действительно может заразить 100 человек, однако все будет зависеть от окружения — привиты ли люди вокруг. «При встрече привитого с «омикроном», процесс заражения может остановиться в верхних дыхательных путях, слизистой ротоглотки носа, дальше вирус не пойдет», — рассказал специалист.

При этом врач пояснил, что, несмотря на это, человек все равно может быть заразным для окружающих, поскольку нейтрализация вируса занимает время. В таком случае заразными будут и привитый, и непривитый, пока происходит нейтрализация вируса. «И распространение может быть довольно масштабным, отсюда берется цифра в 100 человек», — отметил он.

Однако директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что подтвердить справедливость таких заключений можно лишь в экспериментальных условиях, когда заразившегося омикроном человека помещают в закрытое помещение с «каким-то количеством людей».

«Здесь лишь попытка интерпретировать статистику роста. Утверждать, что в случае, если покашляет зараженный омикроном, заразится 100, 102, 103 человека — смешно», — сказала она.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма коронавируса может единовременно заразить около ста человек. По его словам, омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней.

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Источник — lenta.ru
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Хочу заболеть омикроном

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