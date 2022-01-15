Педиатр объяснила, что будет с ребенком из-за отказа от прививок

15.01.2022 | 09:01

Непривитые дети могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. В будущем им могут грозить рак, бесплодие и другие опасные заболевания.

«От менингококковой инфекции можно вакцинироваться. Если прививки нет, инфекция начинает проявляться с высокой температуры, а когда появляется сыпь, ребенка даже не успевают довести в стационар — он умирает. Или возьмем ветрянку. У нас модно ветряночные вечеринки устраивать. Потом, через 9-10 лет у ребенка начинаются проблемы. Он плохо запоминает, ногу подкашивает, в конечном итоге, поражаются оболочки мозга», - рассказала изданию URA.RU кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

По словам врача, вакцина, которая сейчас не входит в календарь прививок — вирус папилломы человека, вызывает рак шейки матки, и уносит множество жизней. Добрецова отметила, что когда начинают лечить, женщина полностью лишается всех детородных органов.

Многие детские болезни впоследствии могут вызвать нарушение когнитивных функций и бесплодие, считает специалист.

«Мама, например, не привилась от краснухи, вдруг переболела, и теперь ребенок с врожденными уродствами. Вообще придется прервать беременность. Туберкулез никуда не ушел. Он может поражать легкие, почки. В какой-то момент ты становишься инвалидом», — отметила Добрецова.

«Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», — сообщила педиатр.

Поддержала коллегу и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина.

«Мы очень приветствуем максимальный охват прививками всех детей. Это крайне важно. Это не только индивидуальная защита, но и защита всего общества. Чем больше привитых, тем меньше циркулирует инфекция», — сказала Мескина.