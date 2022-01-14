В стране и мире

Российский школьник более 800 раз сообщил в полицию о ложном минировании

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В Омске 16-летний школьник более 800 раз распространил ложные обращения о минировании разных объектов в 34 городах России. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает издание «Город55» со ссылкой на заместителя руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Омской области Александра Сертакова.

По данным следствия, подросток писал в полицию о несуществующих бомбах в больницах, школах, городских администрациях, муниципальных и федеральных госучреждениях. Для этого он заводил фейковые электронные почтовые ящики и с них рассылал сообщения о взрывных устройствах. После этих обращений людей эвакуировали из зданий, при этом ни одно из сообщений не подтвердилось. Письма школьник распространял от лиц своих одноклассников и их родителей.

«У подозреваемого были сложные отношения в классе. Плюс неразделенная любовь, вот он и решился на месть. Сначала начал со своей школы, а затем, по его словам, просто вошел во вкус», — сообщил изданию Сертаков.

Личность виновного установили сотрудники ФСБ. На парня завели дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему грозит до десяти лет колонии, а также крупный штраф. Сумма ущерба сейчас подсчитывается следователями. При этом отмечается, что школьник может избежать уголовной ответственности, так как психолого-психиатрическая экспертиза не подтвердила его вменяемость. Фигуранту дела предстоит пройти стационарную экспертизу в специализированной клинике.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

шалунишка какой

Гость||

Так он теперь и в армию не пойдет..

Гость||

Он теперь никуда не пойдёт. Такие нигде не нужны.

Гость||

Вот как.... это он.... бушует...

Гость||

Ну что только не придумают, все смешнее и тупее. Народ же плебеи, во все поверит?

Гость||

16 лет? Как вовремя А чё 10 лет? Может пожизненное? А там и до расстрела чуток. И концы в воду

Гость||

Да отброс конечно. Вычеркиваем!

Гость||

Учения

Гость||

Из Омска. А сначала на заграницу вину взваливали. Никому нельзя верить.

Гость||

ну хоть стрелять в школу не пошел и то хорошо. Полечить и отпустить

Имя: Гость
Комментарий:

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