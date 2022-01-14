Российский школьник более 800 раз сообщил в полицию о ложном минировании

14.01.2022 | 12:17

В Омске 16-летний школьник более 800 раз распространил ложные обращения о минировании разных объектов в 34 городах России. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает издание «Город55» со ссылкой на заместителя руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Омской области Александра Сертакова.

По данным следствия, подросток писал в полицию о несуществующих бомбах в больницах, школах, городских администрациях, муниципальных и федеральных госучреждениях. Для этого он заводил фейковые электронные почтовые ящики и с них рассылал сообщения о взрывных устройствах. После этих обращений людей эвакуировали из зданий, при этом ни одно из сообщений не подтвердилось. Письма школьник распространял от лиц своих одноклассников и их родителей.

«У подозреваемого были сложные отношения в классе. Плюс неразделенная любовь, вот он и решился на месть. Сначала начал со своей школы, а затем, по его словам, просто вошел во вкус», — сообщил изданию Сертаков.

Личность виновного установили сотрудники ФСБ. На парня завели дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему грозит до десяти лет колонии, а также крупный штраф. Сумма ущерба сейчас подсчитывается следователями. При этом отмечается, что школьник может избежать уголовной ответственности, так как психолого-психиатрическая экспертиза не подтвердила его вменяемость. Фигуранту дела предстоит пройти стационарную экспертизу в специализированной клинике.