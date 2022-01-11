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109 дней: в Минтруде рассказали об оставшихся выходных и праздниках

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Позади самые длинные в 2022 году нерабочие праздничные дни. А впереди россиян ждет еще немало выходных и праздников.

Специалисты Минтруда России напомнили о том, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году. На странице ведомства в Instagram появился производственный календарь, в котором указаны все оставшиеся выходные и праздничные дни.

"Из оставшихся дней 2022 года рабочих будет 246, выходных - 103 и праздничных - 6", - подчеркнули специалисты Минтруда России.

В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день - 23 февраля. В марте в честь Международного женского (8 марта) россияне отдохнут три дня - с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля. В честь Дня труда граждане РФ будут отдыхать с 1 по 3 мая. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России - 12 июня, а значит россияне отдохнут с 11 по 13 июня. В ноябре будет День народного единства - 4 ноября. В честь праздника у россиян будет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. Ну и традиционно выходным станет 31 декабря.

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